Крикунов о «Динамо»: «Здорово играет, должно быть в первой четверке. По броскам и владению побеждает почти во всех матчах, выглядит не слабее, чем в прошлом году»
Команда под руководством Алексея Кудашова занимает 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 20 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
«В «Динамо» все должно быть нормально. Да, команда проигрывает в отдельных матчах, но она играет очень хорошо. Даже просто здорово!
Вроде ребята подбираются к чужим воротам, вот-вот забьют, а потом мы видим какой-то неубедительный бросок, после которого надо возобновлять атаку. По броскам и владению «Динамо» побеждает почти во всех матчах. Но иногда не хватает везения с реализацией.
«Динамо» по игре выглядит очень хорошо. Точно не слабее, чем в прошлом году. Но часто бывают моменты, когда команда разогревается, а потом бах – и ее ведром холодной воды окатывают.
Тяжело в таких ситуациях справляться с собой. От этого же возникает неуверенность. Но у «Динамо» все должно быть хорошо. Клуб должен быть в первой четверке», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов.
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