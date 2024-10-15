Владимир Крикунов: «У «Динамо» нападение – одно из лучших в КХЛ, но главная проблема – во вратарской линии. Моторыгин сыграл нормально, сразу начали играть»

Владимир Крикунов назвал главную проблему в игре «Динамо».

Команда тренера Алексея Кудашова обыграла «Спартак» (5:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Динамо » хорошо играет все игры, даже проигранные.

Их главная проблема – во вратарской линии. Вчера Моторыгин сыграл нормально, получилась уверенная победа, сразу играть начали.

«Динамо» важно разобраться с первым номером, а нападение у них одно из лучших в лиге. Что мы и увидели в матче со «Спартаком ».

Только Порядин удалился на четыре минуты, сразу начали реализовывать большинство, сделали игру», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов .