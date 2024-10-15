Владимир Крикунов: «У «Динамо» нападение – одно из лучших в КХЛ, но главная проблема – во вратарской линии. Моторыгин сыграл нормально, сразу начали играть»
Владимир Крикунов назвал главную проблему в игре «Динамо».
Команда тренера Алексея Кудашова обыграла «Спартак» (5:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Динамо» хорошо играет все игры, даже проигранные.
Их главная проблема – во вратарской линии. Вчера Моторыгин сыграл нормально, получилась уверенная победа, сразу играть начали.
«Динамо» важно разобраться с первым номером, а нападение у них одно из лучших в лиге. Что мы и увидели в матче со «Спартаком».
Только Порядин удалился на четыре минуты, сразу начали реализовывать большинство, сделали игру», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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