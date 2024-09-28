Владимир Крикунов: «Динамо» – как русские, медленно запрягают, а потом быстро едут. Ребята там опытные, соберутся, все в порядке»

Владимир Крикунов высказался о «Динамо» на старте сезона.

Московский клуб набрал 8 очков за 9 матчей и находится на восьмой позиции в Западной конференции.

«Динамо » как-то медленно раскачивается, как русские, которые медленно запрягают, а потом быстро едут. В их случае будет также. Они не торопятся, спокойно начинают. Понимают, что от них ничего не уйдет.

У них все в порядке. Легионеров у них, наверное, больше всех, кроме Минска. Иностранцы эти проверенные, которые знают лигу, умеют играть. Ребята там опытные, соберутся.

«Динамо» нужно время, все пойдет нормально», – сказал бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов .