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  • Владимир Крикунов: «Динамо» – как русские, медленно запрягают, а потом быстро едут. Ребята там опытные, соберутся, все в порядке»
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Владимир Крикунов: «Динамо» – как русские, медленно запрягают, а потом быстро едут. Ребята там опытные, соберутся, все в порядке»

Владимир Крикунов высказался о «Динамо» на старте сезона.

Московский клуб набрал 8 очков за 9 матчей и находится на восьмой позиции в Западной конференции.

«Динамо» как-то медленно раскачивается, как русские, которые медленно запрягают, а потом быстро едут. В их случае будет также. Они не торопятся, спокойно начинают. Понимают, что от них ничего не уйдет.

У них все в порядке. Легионеров у них, наверное, больше всех, кроме Минска. Иностранцы эти проверенные, которые знают лигу, умеют играть. Ребята там опытные, соберутся.

«Динамо» нужно время, все пойдет нормально», – сказал бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoВладимир Крикунов
logoКХЛ
logoДинамо Москва
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