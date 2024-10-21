Крикунов о продолжении карьеры: «Мне хватит работать, приходит время остановиться. Не хотелось стареть, но что поделать?»

Владимир Крикунов высказался о возможном продолжении тренерской карьеры.

Последним местом работы 74-летнего специалиста было «Динамо» из Санкт-Петербурга, выступающее в Olimpbet ВХЛ. Тренер покинул команду после сезона-2023/24.

По ходу карьеры Крикунов работал в сборной России, московском «Динамо », «Ак Барсе», «Автомобилисте», «Нефтехимике», а также в других клубах и национальных командах.

– Когда я работал в «Динамо » из Санкт-Петербурга, Виктор Геннадьевич Воронин предложил мне остаться в команде и еще поработать. Я сказал, что мне хватит. Пусть молодые работают.

– Устали?

– Не устал. Наверное, мне хватит работать. Я ведь провел больше всех матчей, но дело даже не в этом. Иногда приходит время, когда надо остановиться.

Конечно, я продолжаю общаться со своими коллегами. Нельзя вот так взять и забыть о хоккее, если ты отработал в нем столько лет. А так жизнь идет. Не хотелось бы стареть, но что поделать?

– Мы больше не увидим Владимира Крикунова главным тренером?

– Возможно. Скорее всего, да, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Владимир Крикунов: «Для канадцев есть один главный соперник – СССР, а теперь Россия. Как с 1972-го пошло, так и остается. Если выйти с предложением повторить, они его примут»