Роман Ротенберг: «Лепс – давний друг СКА и сборной России. Он выступал на презентации команды и других мероприятиях. Можно сказать, что его творчество вдохновляет нас на победы»

Роман Ротенберг заявил, что творчество Григория Лепса вдохновляет СКА на победы.

«От всей души благодарю Григория Викторовича Лепса за поздравления с Днем тренера!

Такое внимание очень приятно для меня лично и всей нашей команды. Спасибо Григорию Викторовичу за постоянную поддержку во всем!

Григорий Лепс – давний друг СКА и сборной России, он выступал на презентации команды и на других наших мероприятиях, так что можно сказать, что его творчество вдохновляет нас на новые победы и дарит отличное настроение. Словом, в наших успехах есть и частичка поддержки уважаемого Григория Викторовича.

Еще раз спасибо и только вперед!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Лепс поздравил Ротенберга с Днем тренера: «Желаю крепкого здоровья, как у Терминатора, победы в Кубке Гагарина. Всю волю в кулак – и на пятак, как говорится»