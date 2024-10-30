Лепс поздравил Ротенберга с Днем тренера: «Желаю крепкого здоровья, как у Терминатора, победы в Кубке Гагарина. Всю волю в кулак – и на пятак, как говорится»
Григорий Лепс поздравил Романа Ротенберга с Днем тренера.
«Всегда пользуюсь возможностью и с огромным удовольствием поздравляю профессионалов своего дела с праздником! 30 октября в России отмечают День тренера!
Сердечно поздравляю Романа Борисовича Ротенберга. Желаю крепкого здоровья, как у Терминатора, победы в Кубке Гагарина и, как говорится, всю волю в кулак – и на пятак», – сказал народный артист РФ Григорий Лепс.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Voice Mag
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