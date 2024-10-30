Экс-арбитр Зайцев о заявлении КХЛ о Ротенберге: «Спартак» наказали, а тренеру дали предупреждение. Это как? Его дисквалифицировать надо»
25 октября СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».
После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».
При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок, но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.
«Спартак» отправил письмо в лигу, в котором упоминается, что они ругают тренера команды за то, что он на пресс-конференции говорил о мате. А когда игроки на площадке этим занимаются и все слышат, даже в трансляции, – это как бы ничего?
И КХЛ выносит решение: наказать «Спартак», а тренеру дать предупреждение. Это как? Думаю, его даже дисквалифицировать надо. Не только наказать, а именно дисквалифицировать», – сказал бывший арбитр Александр Зайцев.
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