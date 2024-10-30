Ротенберг поздравил с Днем тренера: «Благодарю всех своих наставников – отца, который помог понять, что такое настоящий спорт, великих Тихонова, Юрзинова, Третьяка»

Роман Ротенберг поздравил своих коллег с Днем тренера.

«Рад поздравить всех коллег во всех видах спорта с профессиональным праздником – Днем тренера!

Быть тренером – огромный ежедневный труд. За каждой победой – невероятная работа множества людей, начиная от тех, кто тренирует самых маленьких детишек.

Именно детям мы уделяем самое большое наше внимание – как я не раз говорил, хотим, чтобы наши воспитанники развивались гармонично, думали не только о хоккее, а получали все возможные знания и навыки. Вкладываясь с будущее, мы открываем детские школы, находим лучших детских тренеров. Это самое важное.

Есть такая старая добрая комедия – «Оптом дешевле». В ней отлично показано, что такое быть тренером – это значит нести ответственность одновременно и за свою семью, и за команду, и за всех, кто ее окружает. Да, это очень нелегко, но иначе невозможно ничего достичь. Рекомендую всем, кто хочет не просто посмеяться, но и задуматься о сложнейшей тренерской работе.

Сегодня я хочу поблагодарить всех своих тренеров и наставников – моего отца, который помог мне понять, что такое настоящий спорт, моих первых хоккейных тренеров, под руководством которых я сделал первые шаги на льду, наших великих специалистов – Виктора Васильевича Тихонова, Владимира Владимировича Юрзинова, Владислава Александровича Третьяка , у которых я почерпнул многое.

Коллеги, желаю всем спортивной удачи, олимпийского спокойствия, чемпионского здоровья, огромного терпения и, конечно, ярких и справедливых побед! С Днем тренера!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .