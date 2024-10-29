Ротенберг поздравил Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ: «Очень приятно, что значительную их часть Вадим заработал в СКА. Уверен, ему по силам дойти и до тысячи»
Сегодня 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории лиги, набрав 929-е очко.
«Снова поздравляем Вадима Шипачева! Недавно он провел тысячный матч в КХЛ, затем побил рекорд Евгения Бирюкова по количеству игр в лиге, и вот теперь – новое достижение, самое долгожданное. Вадим набрал 929 очков и обошел нашу другую легенду – Сергея Мозякина! Теперь именно Шипачев – самый результативный хоккеист в истории КХЛ. Поздравляю Вадима с этим историческим достижением!
Очень приятно, что значительную часть своих очков Шипачев заработал именно в СКА. Вместе мы выиграли два Кубка Гагарина и Кубок Континента, стали чемпионами России, а Вадим помог нам завоевать трофеи, набрав 315 результативных баллов в свитере нашего клуба.
Уверен, Вадиму по силам дойти и до тысячи очков в КХЛ. Только вперед!» – написал главный тренер СКА.
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