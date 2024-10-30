«Снег какого цвета? Что пьет корова?» Разин устроил «блиц-опрос» журналисту на пресс-конференции. Тот ответил «молоко» на последний вопрос

Андрей Разин устроил «блиц-опрос» журналисту после матча.

«Металлург» уступил «Ак Барсу » со счетом 1:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На послематчевой пресс-конференции корреспондент «Матч ТВ» задал тренеру «Металлурга » вопрос о его высказывании про Дмитрия Яшкина после предыдущей игры в в Казани. Отвечая, Разин вспомнил статью на «Бизнес Online», и пожелал обсудить ее с автором.

– Андрей Владимирович, в прошлый раз после поражения в Казани вы почему-то упомянули Яшкина как человека, который не бежит назад...

– Кстати, а где этот человек из «Бизнес Online», который отчет писал? Кто отчет писал про Яшкина? Вы не помните, писали или не писали? Знаете, я помню, с каким счетом мы сыграли с кем-то 5 лет назад, а вы не помните, вы статью делали или нет? У вас память такая?

Вы понимаете, что [слова про Яшкина] – это шутка была? Мне пошутить нельзя? Яшкин – хороший хоккеист, он имеет право иногда бежать назад, иногда не бежать назад, он силен во многих компонентах. Могу сказать, что он не такой быстрый, поэтому не всегда успевает назад. Но он силен на пятаке, и это нивелирует этот минус.

Прочитайте заголовок или фразу про Яшкина. Что я там сделал? Сорвался на Яшкина? Чуть не сорвался? В каком моменте я чуть не сорвался на Яшкина? В моем понимании «сорвался» – это с клюшкой побежать и не догнать его. У вас, по-моему, какая-то личная неприязнь ко мне.

Можно я вам блиц-опрос устрою? Снег какого цвета?

– Белого.

– А у корреспондента с «Матч ТВ» рубашка какого цвета?

– Белого.

– А корова что пьет?

– Молоко.

– Все понятно. Корова воду пьет, а молоко дает. Теперь мне все ясно, – сказал Разин .