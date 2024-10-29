Разин об 1:4 от «Ак Барса»: «Счет тяжелый, не по игре. Банально, но в хоккее побеждает тот, кто больше забивает»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Ак Барса».

Клуб из Магнитогорска проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:4.

«Счет тяжелый, не по игре. Мы играли хорошо, к сожалению, не реализовали моменты, в отличие от соперника. Банально, но в хоккее побеждает тот, кто больше забивает, все логично.

Игра Смолина? Выручил в нескольких эпизодах, во втором периоде держал в игре. Набоков так же начинал в прошлом сезоне, и акцент на нем делали, а сейчас дифирамбы поют. Надеюсь, что и Сашка Смолин разыграется. К сожалению, мы в прошлом сезоне забивали больше, чем в этом, и вратарям было полегче.

Почему не было Ильи в заявке? Последняя игра «съела» у него много эмоций, он отбил очень много бросков, плюс довольно-таки обидно проиграли. Чтобы парня эмоционально не напрягать… Смолин – сильный вратарь, в голах его вины нет. Жалко, что все это психологически нагнетает, что он не может выиграть, поэтому хочется его поддержать», – сказал Разин .