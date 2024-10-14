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  • Разин об усилении вратарской бригады «Металлурга»: «Слышал, Шестеркин не подписывает контракт с «Рейнджерс». Надо денег на него подкопить»
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Разин об усилении вратарской бригады «Металлурга»: «Слышал, Шестеркин не подписывает контракт с «Рейнджерс». Надо денег на него подкопить»

Андрей Разин высказался о вратарской бригаде «Металлурга».

Сегодня клуб уступил «Ак Барсу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:5.

– Нужно усилять вратарскую бригаду?

– Слышал, Шестеркин не подписывает контракт с «Рейнджерс», надо денег нам на него подкопить.

– Может, обмены?

– Ну какие обмены? У нас вратарь, получивший MVP, есть молодой перспективный парень.

Стабильность не признак молодых хоккеистов, это признак мастерства и опыта. А у них его, естественно, пока не хватает. Им нужно время, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» о контракте на 8 лет и зарплатой 11 млн долларов в год

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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