Разин об усилении вратарской бригады «Металлурга»: «Слышал, Шестеркин не подписывает контракт с «Рейнджерс». Надо денег на него подкопить»
Андрей Разин высказался о вратарской бригаде «Металлурга».
Сегодня клуб уступил «Ак Барсу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:5.
– Нужно усилять вратарскую бригаду?
– Слышал, Шестеркин не подписывает контракт с «Рейнджерс», надо денег нам на него подкопить.
– Может, обмены?
– Ну какие обмены? У нас вратарь, получивший MVP, есть молодой перспективный парень.
Стабильность не признак молодых хоккеистов, это признак мастерства и опыта. А у них его, естественно, пока не хватает. Им нужно время, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» о контракте на 8 лет и зарплатой 11 млн долларов в год
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости