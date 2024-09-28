Разин после 3:4 с «Ак Барсом»: «В последних матчах «Металлург» доминирует по всем показателям. Есть глупые, детские ошибки. Я ошибся с запросом»
«Металлург» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ уступил казанцам (3:4).
На 19‑й минуте гости сравняли счет (1:1), Разин взял запрос на просмотр эпизода блокировки вратаря в момент гола.
Судьи шайбу засчитали, «Металлург» получил малый штраф, который «Ак Барсу» удалось реализовать.
– Рад, что игра была очень интересной. Игра есть, последние матчи мы полностью переигрываем, доминируем по всем показателям. К сожалению, нет результата, это очень даже плохо. Есть глупые, детские ошибки. Сегодня я ошибся, взял на себя смелость сделать запрос. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Игра есть, надо поправить результат.
– Помеха вратарю – тонкая материя.
– Не доверился, полностью моя ошибка, – сказал главный тренер магнитогорцев.
После 10 игр «Металлург» набрал 6 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции.
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