Разин после 3:4 с «Ак Барсом»: «В последних матчах «Металлург» доминирует по всем показателям. Есть глупые, детские ошибки. Я ошибся с запросом»

Андрей Разин признал, что ошибся с запросом видеопросмотра в матче с «Ак Барсом».

«Металлург» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ уступил казанцам (3:4).

На 19‑й минуте гости сравняли счет (1:1), Разин взял запрос на просмотр эпизода блокировки вратаря в момент гола.

Судьи шайбу засчитали, «Металлург» получил малый штраф, который «Ак Барсу» удалось реализовать.

– Рад, что игра была очень интересной. Игра есть, последние матчи мы полностью переигрываем, доминируем по всем показателям. К сожалению, нет результата, это очень даже плохо. Есть глупые, детские ошибки. Сегодня я ошибся, взял на себя смелость сделать запрос. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Игра есть, надо поправить результат.

– Помеха вратарю – тонкая материя.

– Не доверился, полностью моя ошибка, – сказал главный тренер магнитогорцев.

После 10 игр «Металлург» набрал 6 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции.