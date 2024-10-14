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  • Разин о 0:5 от «Ак Барса»: «Все развалилось, как карточный домик. Будем собирать заново, искать тузов и королей. Все через работу, пальчик на себя развернуть, в зеркало посмотреть и идти дальше»
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Разин о 0:5 от «Ак Барса»: «Все развалилось, как карточный домик. Будем собирать заново, искать тузов и королей. Все через работу, пальчик на себя развернуть, в зеркало посмотреть и идти дальше»

Андрей Разин высказался после матча против «Ак Барса» (0:5).

– Все не получилось сегодня. Проиграли в желании, в дисциплине. Проиграли и наш пятак, и чужой, практически не ловили шайбу на себя, это самое плохое. Самое тяжелое поражение за все время, что я в Магнитогорске.

Тяжелая ситуация, календарь нам не благоволит, все игры от ножа. На то мы и чемпионы, чтобы доказывать, будем выкарабкиваться.

Сегодня все развалилось, как карточный домик. Будем собирать заново, искать тузов и королей. Все через работу, пальчик на себя развернуть, в зеркало посмотреть и идти дальше.

Провальный матч был только сегодня, эмоций выплеснули много, команда была выжата как лимон, не хватило. Надо отдать должное сопернику, сделали выводы из прошлой игры. Было видно, что сегодня они работали как часы.

– Как вам игра Башкирова?

– По горячим следам оценивать не буду. Статистика – вещь упрямая, пока 0+0.

– Аналогичный вопрос по Уилсону

– У него сегодня было два момента, можно было решить, выдавить из них что‑то. Остается ждать и надеяться, что он заиграет.

Претензий к тому, что он «закислился», зажат в себе, нет, на тренировках у него все получается, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoСкотт Уилсон
logoМатч ТВ
logoДанил Башкиров
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