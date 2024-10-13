Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Мне говорят: «Ты разбазарил хоккеистов. Коростелева отдал, Кошелева». Но эти игроки не подошли Разину. И я обменял их на Петунина и Гераськина»
Функционер ранее покинул пост спортивного директора клуба.
– Почему слухи ставили Сергея Мозякина на ваше место?
– Я не знаю, почему пресса писала про Мозякина. Ничего об этом не слышал. Тем более в итоге на этот пост назначили Евгения Бирюкова.
А то, что меня убрали – просто нашли повод. Но надо понимать, что мы вместе садимся и решаем, кого надо брать, и потом я начинаю переговоры, ищу варианты.
Вот взяли мы Михаила Шалагина. Ну, не подошел нам парень. Технически оснащен, но в скорость команды не попал, поэтому немножко не успевал нигде. Мы спокойно расстались с ним.
Но его тренер хотел, видел в нем что-то. Я же говорю, у нас все трансферы делаются с согласования Разина, Жлобы и президента клуба.
– Это понятно.
– И просто так считать, что Гомоляко во всем виноват? Вот нам Никита Коростелев забивает два гола. Мне говорят: «Ты разбазарил хоккеистов. Сначала Коростелева отдал в «Северсталь», потом Семена Кошелева – в «Ак Барс». Но эти игроки не подошли Андрею Разину. И я нашел вариант обменять их на нужных игроков – на Александра Петунина и Игоря Гераськина.
– И они внесли вклад в чемпионство.
– Но про это никто не вспоминает. А когда нам забивают голы, то сразу говорят, что я кого-то разбазарил. Во-первых, потолок зарплат не резиновый. Во-вторых, в заявке только 28 человек, и всех не вместить.
Поэтому даже представить не могу, почему меня уволили. Возможно, Виктору Филипповичу [Рашникову] наверх доносили искаженную, неправдивую информацию обо мне.
– Вас еще в чемпионском сезоне хотели убрать?
– Там были подковерные игры какие-то. Не понимаю, кто обо мне слухи распускал. Да и зачем? Может быть, из зависти? Я же ни с кем не ругаюсь, просто работаю. Но люди ходят и льют на меня грязь: вот, Гомоляко такой-сякой.
Я уже говорил Жлобе в прошлом сезоне: «Я никуда не хожу, никому по ушам не езжу». Мой единственный путь – от дома до дворца и обратно. Никаких интриг я не плету. Я просто занимаюсь хоккеем, которому посвятил всю жизнь. Прихожу домой к семье, потом иду на работу. И делаю ее хорошо! – сказал Сергей Гомоляко.
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