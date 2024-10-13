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  • Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Мне говорят: «Ты разбазарил хоккеистов. Коростелева отдал, Кошелева». Но эти игроки не подошли Разину. И я обменял их на Петунина и Гераськина»
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Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Мне говорят: «Ты разбазарил хоккеистов. Коростелева отдал, Кошелева». Но эти игроки не подошли Разину. И я обменял их на Петунина и Гераськина»

Сергей Гомоляко прокомментировал свое увольнение из «Металлурга».

Функционер ранее покинул пост спортивного директора клуба.

– Почему слухи ставили Сергея Мозякина на ваше место?

– Я не знаю, почему пресса писала про Мозякина. Ничего об этом не слышал. Тем более в итоге на этот пост назначили Евгения Бирюкова.

А то, что меня убрали – просто нашли повод. Но надо понимать, что мы вместе садимся и решаем, кого надо брать, и потом я начинаю переговоры, ищу варианты.

Вот взяли мы Михаила Шалагина. Ну, не подошел нам парень. Технически оснащен, но в скорость команды не попал, поэтому немножко не успевал нигде. Мы спокойно расстались с ним.

Но его тренер хотел, видел в нем что-то. Я же говорю, у нас все трансферы делаются с согласования Разина, Жлобы и президента клуба.

– Это понятно.

– И просто так считать, что Гомоляко во всем виноват? Вот нам Никита Коростелев забивает два гола. Мне говорят: «Ты разбазарил хоккеистов. Сначала Коростелева отдал в «Северсталь», потом Семена Кошелева – в «Ак Барс». Но эти игроки не подошли Андрею Разину. И я нашел вариант обменять их на нужных игроков – на Александра Петунина и Игоря Гераськина.

– И они внесли вклад в чемпионство.

– Но про это никто не вспоминает. А когда нам забивают голы, то сразу говорят, что я кого-то разбазарил. Во-первых, потолок зарплат не резиновый. Во-вторых, в заявке только 28 человек, и всех не вместить.

Поэтому даже представить не могу, почему меня уволили. Возможно, Виктору Филипповичу [Рашникову] наверх доносили искаженную, неправдивую информацию обо мне.

– Вас еще в чемпионском сезоне хотели убрать?

– Там были подковерные игры какие-то. Не понимаю, кто обо мне слухи распускал. Да и зачем? Может быть, из зависти? Я же ни с кем не ругаюсь, просто работаю. Но люди ходят и льют на меня грязь: вот, Гомоляко такой-сякой.

Я уже говорил Жлобе в прошлом сезоне: «Я никуда не хожу, никому по ушам не езжу». Мой единственный путь – от дома до дворца и обратно. Никаких интриг я не плету. Я просто занимаюсь хоккеем, которому посвятил всю жизнь. Прихожу домой к семье, потом иду на работу. И делаю ее хорошо! – сказал Сергей Гомоляко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoСеверсталь
logoВиктор Рашников
logoСергей Мозякин
logoСергей Гомоляко
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoНикита Коростелев
logoМатч ТВ
logoСемен Кошелев
logoАлександр Петунин
logoИгорь Гераськин
logoМихаил Шалагин
потолок зарплат
Алексей Жлоба
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