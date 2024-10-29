Бобровский одержал 401-ю победу в НХЛ и делит 13-е место в истории с Осгудом. У идущего 12-м Фюра – 403
Сергей Бобровский делит с Крисом Осгудом 13-е место в истории НХЛ по числу побед.
Вратарь «Флориды» отразил 26 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:2).
В текущем сезоне у 36-летнего россиянина стало 5 побед в 8 играх при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,97.
За карьеру в рамках регулярок – 401 победа в 708 играх. Он делит 13-е место в истории лиги с Крисом Осгудом (401 победа в 744 играх).
Выше идут Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 562 в 1027), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971), Жак Плант (437 в 837), Тони Эспозито (423 в 886), Гленн Холл (407 в 906) и Грант Фюр (403 в 868).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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