Бобровский – 2-й вратарь из России, сыгравший 700+ матчей в НХЛ. Рекорд у Хабибулина (799)

Сергей Бобровский – 2-й вратарь из России, сыгравший 700+ матчей в НХЛ.

Юбилейной для вратаря «Флориды» стала игра регулярного чемпионата с « » (3:2 ОТ).

В текущем сезоне провел 58 матчей – 36 побед, 6 шатаутов, 91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,37.

Сергей стал вторым российским вратарем в истории лиги, достигшим отметки 700 матчей в регулярках (396 побед). Рекордом владеет (799 игр), на третьем месте идет Евгений Набоков (697).

В топ-5 среди действующих вратарей также входят Семен Варламов («Айлендерс», 610, 4-е место в общем), Андрей Василевский («Тампа», 476, 5-е место в общем), Александр Георгиев («Колорадо», 253) и Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 212).