Бобровский – 2-й вратарь из России, сыгравший 700+ матчей в НХЛ. Рекорд у Хабибулина (799)

Теги рейтинги Баффало Флорида Сергей Бобровский Николай Хабибулин НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский – 2-й вратарь из России, сыгравший 700+ матчей в НХЛ.

Юбилейной для вратаря «Флориды» стала игра регулярного чемпионата с «Баффало» (3:2 ОТ). 

В текущем сезоне Бобровский провел 58 матчей – 36 побед, 6 шатаутов, 91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,37. 

Сергей стал вторым российским вратарем в истории лиги, достигшим отметки 700 матчей в регулярках (396 побед). Рекордом владеет Николай Хабибулин (799 игр), на третьем месте идет Евгений Набоков (697). 

В топ-5 среди действующих вратарей также входят Семен Варламов («Айлендерс», 610, 4-е место в общем), Андрей Василевский («Тампа», 476, 5-е место в общем), Александр Георгиев («Колорадо», 253) и Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 212). 

3 комментария
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Так, как Серёга играет, то конечно же обойдёт, главное здоровья 💪
+5
0
+5
Ответ Xell
Может сыграть1000матчей. Монстр.
Ну, это Вы маху дали…
Еще 6 сезонов вряд ли сыграет
+3
0
+3
Может сыграть1000матчей. Монстр.
+1
0
+1
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