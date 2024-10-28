  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вайсфельд о кричалке про СКА: «Особого криминала во всем этом не вижу. Люди платят деньги, они приходят развлечься. Это их дела»
3

Вайсфельд о кричалке про СКА: «Особого криминала во всем этом не вижу. Люди платят деньги, они приходят развлечься. Это их дела»

Леонид Вайсфельд высказался о кричалке фанатов «Спартака» в адрес СКА.

25 октября СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».

После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».

– Как оцените решение КХЛ оштрафовать «Спартак» за кричалки в адрес СКА?

– Честно говоря, я не люблю такие вот нехоккейные вещи комментировать.

Я оцениваю следующим образом: существует регламент – наверное, на основании какой-то его статьи КХЛ приняла такое решение. Хотя там уж особого криминала-то я во всем этом не вижу.

Наверное, в регламенте есть какие-то пункты, на основании которых они оштрафовали «Спартак». Я так себе это представляю.

Они же не просто так сидели и решили: давай оштрафуем. Какие-то основания были.

Понимаете, это надо погружаться в эту тему. А она мне совершенно неинтересна. Люди платят деньги, они приходят развлечься. Это их дела.

Поэтому я не очень хочу это комментировать, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoСКА
logoСпартак
болельщики
logoЛеонид Вайсфельд
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Тихонов: «Какое дело спартаковским болельщикам, кому сколько платят в СКА? Наказание недостаточное. Надо вычислять крикунов и запрещать ходить на хоккей»
16сегодня, 15:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Баффало», «Тампа» примет «Нэшвилл», «Коламбус» – «Эдмонтон», «Колорадо» против «Чикаго»
1020 минут назад
«Автомобилист» прервал победную серию «Трактора» из 5 матчей. Команда Заварухина вела 3:1 и уступала 3:4 по ходу игры
2254 минуты назад
КХЛ. СКА принимает «Сибирь», «Трактор» проиграл «Автомобилисту» в матче с 9 голами
5855 минут назадLive
Александр Тихонов: «Какое дело спартаковским болельщикам, кому сколько платят в СКА? Наказание недостаточное. Надо вычислять крикунов и запрещать ходить на хоккей»
16сегодня, 15:59
Ротенберг о Набокове: «Всегда ищем лучших игроков в СКА. Но мы абсолютно довольны нашими вратарями»
11сегодня, 15:49
Маккейб подписал 5-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 4,51 млн долларов в год
3сегодня, 15:10
Медведев о матче «Спартак» – СКА: «Звучали оскорбительные заряды «грязные бомжи», «сосиска». С голословными обвинениями в якобы дискредитации КХЛ согласиться не можем»
82сегодня, 15:02
«Локомотив» продлил контракт с тренером Никитиным на 2 сезона
11сегодня, 14:42
Роман Ротенберг: «Дзюдо – это не просто вид единоборств, но и образ жизни, философия. Я вырос на татами. Мой борцовский опыт и поддержка дзюдоистов помогают мне и сегодня»
40сегодня, 14:29Фото
Гендиректор «Лады» про «СКА – позор российского хоккея»: «Если фанаты хотели кого-то конкретного наказать, они должны были кричать об этом человеке. Но они не кричали, чего-то у них не хватило»
12сегодня, 13:47
Ко всем новостям
Последние новости
Стоун, Сарос и Дюшен – звезды недели в НХЛ. Форвард «Вегаса» набрал 8 очков в 3 матчах
9 минут назад
Мартемьянов про «Амур»: «Сложно добиться результата, если у каждого свой хоккей, а не наигранные схемы. Я не смог достучаться. Не хватило единства и понимания»
44 минуты назад
Алексей Шевченко: «Амур» пытался поменять состав, но нет денег на досрочные расторжения. В тупик зашли и многочисленные варианты обменов»
4сегодня, 16:15
Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин отказался возглавить «Югру»
3сегодня, 15:36
«Рейнджерс» вернули Ремпе из «Хартфорда». Форвард сыграл 2 матча в АХЛ и не набрал очков при полезности «минус 3»
1сегодня, 15:26
Плющев о КХЛ: «Еще в сентябре говорил, что восьмерки определились. «Авангард», вероятно, решит проблемы, но остальные остались при своих. Есть клубы, которые постоянно находятся на дне таблицы»
2сегодня, 13:59
Вайсфельд об отставке Мартемьянова из «Амура»: «Играют они плохо – это медицинский факт. Вопрос в том, кто виноват. Сейчас Покотило на лавку встает. Непонятно. Исправят они этим ситуацию?»
3сегодня, 13:54
Мартемьянов – игрокам «Амура»: «Сражайтесь до конца и не складывайте руки, будьте мужиками! Вы играете для болельщиков»
2сегодня, 12:53
Яшкин о том, замечал ли за фанатами «Спартака» жесткость, когда играл за СКА: «Да нет, мне вообще без разницы. Не обращаю на это внимание, играю в хоккей»
1сегодня, 12:45
Плющев о расширении КХЛ: «Обсуждается вопрос то с ОАЭ, то с сербами. Это показные вещи. К спортивной составляющей это не имеет отношения»
2сегодня, 11:55