Вайсфельд о кричалке про СКА: «Особого криминала во всем этом не вижу. Люди платят деньги, они приходят развлечься. Это их дела»
25 октября СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».
После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».
– Как оцените решение КХЛ оштрафовать «Спартак» за кричалки в адрес СКА?
– Честно говоря, я не люблю такие вот нехоккейные вещи комментировать.
Я оцениваю следующим образом: существует регламент – наверное, на основании какой-то его статьи КХЛ приняла такое решение. Хотя там уж особого криминала-то я во всем этом не вижу.
Наверное, в регламенте есть какие-то пункты, на основании которых они оштрафовали «Спартак». Я так себе это представляю.
Они же не просто так сидели и решили: давай оштрафуем. Какие-то основания были.
Понимаете, это надо погружаться в эту тему. А она мне совершенно неинтересна. Люди платят деньги, они приходят развлечься. Это их дела.
Поэтому я не очень хочу это комментировать, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.
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