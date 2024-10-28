Вайсфельд о кричалке про СКА: «Особого криминала во всем этом не вижу. Люди платят деньги, они приходят развлечься. Это их дела»

Леонид Вайсфельд высказался о кричалке фанатов «Спартака» в адрес СКА.

25 октября СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали : «СКА – позор российского хоккея».

После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ : «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».

– Как оцените решение КХЛ оштрафовать «Спартак» за кричалки в адрес СКА?

– Честно говоря, я не люблю такие вот нехоккейные вещи комментировать.

Я оцениваю следующим образом: существует регламент – наверное, на основании какой-то его статьи КХЛ приняла такое решение. Хотя там уж особого криминала-то я во всем этом не вижу.

Наверное, в регламенте есть какие-то пункты, на основании которых они оштрафовали «Спартак». Я так себе это представляю.

Они же не просто так сидели и решили: давай оштрафуем. Какие-то основания были.

Понимаете, это надо погружаться в эту тему. А она мне совершенно неинтересна. Люди платят деньги, они приходят развлечься. Это их дела.

Поэтому я не очень хочу это комментировать, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.