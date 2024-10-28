Александр Тихонов: «Какое дело спартаковским болельщикам, кому сколько платят в СКА? Наказание недостаточное. Надо вычислять крикунов и запрещать ходить на хоккей»
25 октября СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».
После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».
«Я живу давно в Беларуси и постоянно хожу на хоккейные матчи. Могу смело сказать, что белорусские болельщики – пример для подражания.
Я ни разу не слышал за 12-15 лет плохих слов, очень культурное поведение. Если соперник забивает красивую шайбу, то зрители аплодируют.
Второй вопрос – какое дело спартаковским болельщикам, кому сколько платят в СКА? Они откуда это знают? У них нет таких данных. Значит и не в чем соперника обвинять.
Есть там наверняка заводилы, как и на всех демонстрациях. Есть кучка товарищей, которые хотят просто покричать вместо того, чтобы красиво болеть за свой «Спартак».
Я считаю, что наказание клубу правильное. Другое дело, что недостаточное. Надо смотреть по камерам, вычислять этих крикунов и запрещать ходить на хоккей.
Прямо повесить при входе во дворец их фотографии и объявить, что таким то людям запрещено приходить на матчи с участием «Спартака», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
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