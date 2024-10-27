Агент Бабаев: «Ротенберг принес трэш-ток на пресс-конференции, как в единоборствах. Люди из разных городов России и за границей смотрят их. Это весело, элемент шоу»

Агент Шуми Бабаев высказался о пресс-конференциях Романа Ротенберга.

«Посмотрите, сколько его пресс-конференции собирают просмотров. Я знаю, что люди из разных городов России и за границей смотрят их в прямом эфире.

Это весело, это элемент шоу. Роман Борисович принес на пресс-конференцию своего рода трэш-ток, который есть в единоборствах. Вам же интереснее смотреть на него, чем на других тренеров, которые два слова не могут вымолвить?

Ротенберг уважительно относится к прессе, отвечает на все вопросы и просит: «Давайте разговаривать открыто. Если вы задаете такие вопросы, я вас тоже могу спросить».

Поэтому я считаю, что он хорошо работает с прессой, и это правильно», – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев .

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