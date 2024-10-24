Агент Бабаев: «Ни разу не слышал от Ротенберга, что он хочет поменять Толчинского. Сергею надо крепче стиснуть зубы, работать и доказать, что он заслуживает большего времени»

Агент Сергея Толчинского высказался о возможном обмене игрока из СКА.

– Сергей Толчинский вряд ли доволен своим положением в СКА. Он эффективен, когда играет много, а не как сейчас. Не всплывал вопрос обмена?

– Ни разу я не слышал от Романа Ротенберга , что он хочет поменять Толчинского. Единственный момент, который в СКА не до конца понимают: Толчинский для максимальной эффективности должен играть больше. Тут я с вами согласен. Но сейчас рядом с ним в центре появился Воробьев , и тройка заиграла. Времени он тоже стал получать больше, и эффективность повысилась.

Сергею еще крепче надо стиснуть зубы, работать и доказать, что он заслуживает большего времени. У него есть победный кубковый опыт. Для СКА это важно. Толчинский – основной игрок команды. Это не поддается никакому сомнению.

– У него нет уныния?

– Нет, мы с ним общались. Упаднических настроений нет. Он уверен в своих силах, – сказал Шуми Бабаев .