Билялов – рекордсмен «Ак Барса» по матчам среди вратарей. На счету Тимура 253 игры, он обошел Гарипова

Тимур Билялов стал рекордсменом «Ак Барса» по числу матчей среди вратарей.

Вчерашняя игра с «Адмиралом» (2:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ стала 253-й по счету для 29-летнего вратаря в составе казанской команды. Билялов сделал шатаут, отразив 29 бросков в этой игре.

Тимур стал рекордсменом «Ак Барса » по количеству матчей среди вратарей. По этому показателю он обошел Эмиля Гарипова , который провел 252 игры в составе казанского клуба.

Изображение: t.me/hc_akbars