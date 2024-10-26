Билялов – рекордсмен «Ак Барса» по матчам среди вратарей. На счету Тимура 253 игры, он обошел Гарипова
Тимур Билялов стал рекордсменом «Ак Барса» по числу матчей среди вратарей.
Вчерашняя игра с «Адмиралом» (2:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ стала 253-й по счету для 29-летнего вратаря в составе казанской команды. Билялов сделал шатаут, отразив 29 бросков в этой игре.
Тимур стал рекордсменом «Ак Барса» по количеству матчей среди вратарей. По этому показателю он обошел Эмиля Гарипова, который провел 252 игры в составе казанского клуба.
Изображение: t.me/hc_akbars
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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