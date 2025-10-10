37-летний Тэйвс провел 1-й матч в НХЛ с апреля 2023 года. Экс-капитан «Чикаго» дебютировал за «Виннипег» – 1 бросок за 18:19 против «Далласа» при 46,7% на точке

Джонатан Тэйвс провел 1-й матч в НХЛ с апреля 2023 года.

Летом 37-летний экс-капитан «Чикаго » вернулся в хоккей, подписав годовой контракт с «Виннипегом » – клубом из своего родного города.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» пропустил 2 полных сезона.

В ноябре прошлого года игрок рассказал , что прошел панчакарму – «курс аюрведической детоксикации»: «Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас все идет как надо».

Сегодня Тэйвс (18:19, 4:24 – в большинстве, 0:23 – в меньшинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. В его активе 1 бросок в створ и 1 перехват. Также он получил малый штраф и выиграл 46,7% вбрасываний (7 из 15).