Панарин против «Баффало»: 1-й ассист в сезоне, 2 броска, 4 потери и «+3» за 21:10 при 5:56 в большинстве

Артемий Панарин набрал 1-е очко в новом сезоне НХЛ.

33-летний форвард «Рейнджерс » принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (4:0).

В первом периоде россиянин выступил ассистентом при шайбе Алексиса Лафреньера вместе с Винсентом Трочеком.

Сегодня у Панарина (21:10 – максимальное время среди форвардов клуба из Нью-Йорка, 5:56 – в большинстве) завершил игру с полезностью «+3».

У него 2 броска в створ и 2 промаха, а также 4 потери.