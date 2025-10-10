Панарин против «Баффало»: 1-й ассист в сезоне, 2 броска, 4 потери и «+3» за 21:10 при 5:56 в большинстве
Артемий Панарин набрал 1-е очко в новом сезоне НХЛ.
33-летний форвард «Рейнджерс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:0).
В первом периоде россиянин выступил ассистентом при шайбе Алексиса Лафреньера вместе с Винсентом Трочеком.
Сегодня у Панарина (21:10 – максимальное время среди форвардов клуба из Нью-Йорка, 5:56 – в большинстве) завершил игру с полезностью «+3».
У него 2 броска в створ и 2 промаха, а также 4 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
