1-й номер драфта НХЛ-2025 Шефер – самый молодой защитник в истории лиги с очком в дебютном матче. Он обошел Нидермайера, сделав ассист в игре с «Питтсбургом»

1-й номер драфта НХЛ-2025 Мэттью Шефер дебютировал в лиге и установил рекорд.

Защитник «Айлендерс » вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (3:4).

Канадец, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травм, набрал первое очко в лиге. Он отметился результативной передачей на Джонатана Друэна в первом периоде.

Шефер (18 лет 34 дня) сразу же установил рекорд лиги, став самым молодым защитником в истории, совершившим результативное действие в дебютном матче. Он обошел Скотта Нидермайера (18 лет 46 дней, «Нью-Джерси», 1991 год).

Мэттью (17:15, 0:30 – в большинстве) завершил игру с полезностью «+1». У него 1 бросок в створ, 1 силовой прием, 1 перехват и 1 потеря.