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  • Гатиятулин о 5:0 с «Металлургом»: «Ребята слышали нас и выполняли требования, от этого приходит результат. Было много отборов в зоне атаки, была реализация»
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Гатиятулин о 5:0 с «Металлургом»: «Ребята слышали нас и выполняли требования, от этого приходит результат. Было много отборов в зоне атаки, была реализация»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (5:0).

– Мы провели хороший матч, с первых минут много бросали, оказывали давление на соперника в зоне атаки. Для нас было важно в этом же ключе провести все 60 минут. Благодарен ребятам, сегодня удалось все, что мы планировали.

– «Ак Барс» нанес 22 броска в створ в первом периоде. Была такая установка?

– Конечно, мы каждый матч говорим про это ребятам. Весь сезон просим команду активнее играть в зоне атаки, заставлять соперника ошибаться. Ежедневно объясняем ребятам, в чем должна быть эта активность, здорово, что они это слышат и выполняют.

Был у нас удачный отрезок в сезоне, был неудачный, но сегодня еще раз убедились, что результат матча зависит от нашей игры.

– Сегодня не сыграл Егор Коршков и Митчелл Миллер. Можно ли считать, что у вас есть вопросы к этим игрокам?

– Мы анализируем матчи, из этого формируем состав. Нужно было перезагрузить ребят и всю команду.

– В предыдущих трех проигранных матчах «Ак Барс» забросил четыре шайбы. Сегодня вы столько забили за два периода. В чем причина этого?

– Сегодня удавалось то, что мы требуем, что тренируем, как и в победной серии. Было много отборов в зоне атаки, была реализация.

В предыдущих матчах не складывался переход из обороны в атаку после отбора. Мы владели шайбой, но далеко от ворот соперника, и в зону атаки приезжали уже без сил и концентрации. Сегодня ребята слышали нас и выполняли наши требования, от этого приходит результат.

– Тимур Билялов начал сезон не на своем уровне, сегодня он сыграл на ноль. Вы принимали решение с учетом его предыдущего матча с «Металлургом», когда он отразил 37 из 40 бросков?

– Повторюсь, что у нас два сильных вратаря. Решения мы принимаем на основе анализа предыдущих игр. Но отмечу я всю команду.

Артем Галимов уже набрал больше очков, чем в прошлом сезоне. Что вы скажете о его прогрессе?

– Мы знаем ребят, понимаем их возможности и узнаем их все лучше в сезоне. Задача штаба – создавать условия для игроков, чтобы они показывали свои лучшие качества. Отмечу не только Артема, есть еще ряд ребят, которые прибавляют. Надеюсь, этого будет больше, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoТимур Билялов
logoАнвар Гатиятулин
logoЕгор Коршков
logoАртем Галимов
logoМитчелл Миллер
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