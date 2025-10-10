Мухамадуллин сделал 2 ассиста в матче с «Вегасом». У защитника «Сан-Хосе» 2 малых штрафа, 1 блок, 1 потеря и «+1» за 12:45

Шакир Мухамадуллин набрал 0+2 в матче регулярки НХЛ с «Вегасом».

Защитник «Сан-Хосе » принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (3:4 ОТ).

23-летний россиянин (12:45 – все в равных составах, минимальное время среди защитников «Шаркс») дважды ассистировал партнерам и завершил встречу с полезностью «+1».

Мухамадуллин получил 2 малых штрафа (в первом и втором периоде, второе удаление «Вегас » реализовал), сделал 1 блок и допустил 1 потерю.