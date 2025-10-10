Мухамадуллин сделал 2 ассиста в матче с «Вегасом». У защитника «Сан-Хосе» 2 малых штрафа, 1 блок, 1 потеря и «+1» за 12:45
Шакир Мухамадуллин набрал 0+2 в матче регулярки НХЛ с «Вегасом».
Защитник «Сан-Хосе» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (3:4 ОТ).
23-летний россиянин (12:45 – все в равных составах, минимальное время среди защитников «Шаркс») дважды ассистировал партнерам и завершил встречу с полезностью «+1».
Мухамадуллин получил 2 малых штрафа (в первом и втором периоде, второе удаление «Вегас» реализовал), сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости