Малкин о 20-м сезоне с Кросби и Летангом в НХЛ: «20 лет пролетели как один день, столько воспоминаний и побед. Может, это мой последний год в «Питтсбурге», кто знает»

Евгений Малкин рад играть в «Питтсбурге» с Сидни Кросби и Крисом Летангом.

Это 20-й сезон трехкратных обладателей Кубка Стэнли в составе пенсильванцев в качестве одноклубников.

Они продолжают обновлять рекорд для трио в топ-4 профессиональных спортивных лиг Северной Америки (НФЛ, НБА, MLB, НХЛ ) по продолжительности такой серии.

«Это что-то особенное. Время летит очень быстро. Кажется, будто двадцать лет пролетели как одни день. Невероятно. Обожаю играть с Сидом и [Летангом ]. Мы вместе в одной команде уже двадцать лет – это действительно особенное чувство. Люди много говорят об этом, а я просто стараюсь делать все, что могу.

Кто знает, может, это мой последний сезон. Я выкладываюсь по максимуму и хочу помочь команде побеждать. Сид – особенный парень. [Летанг] – тоже. Столько воспоминаний, столько побед вместе. И мы продолжаем идти дальше», – сказал Евгений Малкин .

Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ – 1351 очко в 1215 играх. Он обогнал Сундина и идет на 5-м месте среди европейцев