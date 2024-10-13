Мифтахов об удалении в матче со «Спартаком»: «Чуть-чуть взыграли эмоции. Получил опыт – буду впредь с этим аккуратнее»
– Насколько сложно складывалась игра против «Спартака»?
– Получился хороший матч. И мы, и соперник были активными, создавали моменты. Не удалось забить, пропустили три шайбы.
– Что произошло в эпизоде, когда судьи выписали вам малый штраф?
– Чуть-чуть взыграли эмоции, получил опыт – буду впредь с этим аккуратнее.
– У вас с Тимуром Биляловым конкуренция или вы наоборот поддерживаете друг друга?
– У нас здоровая конкуренция. Мы поддерживаем друг друга, хорошо общаемся вне льда.
– «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд, что сломалось после победной серии?
– Ничего не сломалось. Провели неплохую игру, просто не смогли забить. Болельщики ждут от нас серии побед, а не поражений.
Будем исправлять ситуацию, пора начинать новую победную серию, – сказал вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов.
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