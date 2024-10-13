Амир Мифтахов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3).

– Насколько сложно складывалась игра против «Спартака»?

– Получился хороший матч. И мы, и соперник были активными, создавали моменты. Не удалось забить, пропустили три шайбы.

– Что произошло в эпизоде, когда судьи выписали вам малый штраф?

– Чуть-чуть взыграли эмоции, получил опыт – буду впредь с этим аккуратнее.

– У вас с Тимуром Биляловым конкуренция или вы наоборот поддерживаете друг друга?

– У нас здоровая конкуренция. Мы поддерживаем друг друга, хорошо общаемся вне льда.

– «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд, что сломалось после победной серии?

– Ничего не сломалось. Провели неплохую игру, просто не смогли забить. Болельщики ждут от нас серии побед, а не поражений.

Будем исправлять ситуацию, пора начинать новую победную серию, – сказал вратарь «Ак Барса » Амир Мифтахов .