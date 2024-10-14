Вратарь «Ак Барса» Билялов сделал шатаут, отразив 23 броска в матче с «Металлургом»

Вратарь Тимур Билялов помог «Ак Барсу» победить «Металлург» (5:0).

29-летний голкипер отразил все 23 броска по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ .

Это первый шатаут Тимура Билялова в нынешнем сезоне.