5

Вратарь «Ак Барса» Билялов сделал шатаут, отразив 23 броска в матче с «Металлургом»

Вратарь Тимур Билялов помог «Ак Барсу» победить «Металлург» (5:0).

29-летний голкипер отразил все 23 броска по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это первый шатаут Тимура Билялова в нынешнем сезоне.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoТимур Билялов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дементьев о поражениях «Ак Барса»: «Не стоит расстраиваться и тем более паниковать. «Металлург» провалил начало сезона и сейчас уже в середине таблицы Востока»
4сегодня, 06:40
Кожевников раскритиковал календарь КХЛ: «Рваный, словно бы отпугивающий болельщиков. А мы потом удивляемся, что на ТВ наш хоккей не увидишь... Составители закусывали снегом, получается»
52сегодня, 05:50
Ахтямов отразил 37 из 38 бросков «Сан-Диего» в дебютной игре в АХЛ за фарм «Торонто». Его признали 1-й звездой матча
2сегодня, 04:58Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Что ты не наш лопушок, что ты не наш Андрейка». Фанаты «Динамо» вывесили баннер про Миронова со строчками из песни «Батарейка» на матче против «Спартака»
115 минут назадФото
НХЛ. «Бостон» принимает «Флориду», «Рейнджерс» против «Детройта», «Питтсбург» в гостях у «Монреаля», «Колорадо» сыграет с «Айлендерс»
5247 минут назадLive
«Авангард» прервал 6-матчевую победную серию «Трактора». Буше сделал дубль
22сегодня, 16:38
КХЛ. «Динамо» Москва играет со «Спартаком», «Трактор» уступил «Авангарду», «Металлург» проиграл «Ак Барсу»
129сегодня, 16:30Live
Касатонов о Сочи-2014: «Бобровский насухо сыграл в предыдущем матче, но в 1/4 вышел Варламов – это решающее событие. Ответный гол финнов до сих пор перед глазами»
22сегодня, 14:47
Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Точно знаю, что президенту клуба доносят искаженную информацию»
7сегодня, 13:05
Омск живет хоккеем: как за «Авангард» болеет весь город?
сегодня, 13:00Спецпроект
Анисимов про отъезд в США: «Не понимал, что за город и команда – ну, «Рейнджерс» и «Рейнджерс». В 2007-м интернета не было – на бумажке распечатывали, куда ехать»
34сегодня, 12:38
Касатонов о Ночной лиге: «Путин обозначил задачу по популяризации хоккея при ее создании. С поддержкой «Норникеля» и лично Потанина лига успешно с этим справляется»
15сегодня, 12:24
Валерий Каменский: «Не вижу большой разницы между НХЛ и КХЛ, разве что стадионы у них больше. Хоккей интересный и там, и здесь – нужно сыграть друг с другом»
34сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Ак Барса» Семенов набрал 300-е очко в КХЛ
432 минуты назад
Миронов о матче против «Динамо»: «Гол праздновать не буду, но главное – забить»
48 минут назад
Агент Цыплакова: «Он доволен условиями, постепенно ко всему привыкает. Помогают русскоязычные ребята из «Айлендерс»: Сорокин, Варламов, Романов»
57 минут назад
Александр Кожевников: «Широкову под сорок лет, а он забивает практически в каждом матче «Сибири». Красавец! Видно, что Епанчинцев угадал с капитаном»
1сегодня, 16:16
Терещенко о Малкине: «Женя делает все на высшем уровне. Великий игрок, выиграл все, кроме Олимпиады»
1сегодня, 15:58
Фетисов о женщине-тренере в КХЛ: «Наш женский хоккей находится в зачаточном состоянии. Но если она будет приносить пользу, то почему нет? Это может добавить особенный колорит»
сегодня, 15:50
Совет директоров КХЛ утвердил стратегию МХЛ до 2027 года. В лигу внедрят рейтинг для оценки работы клубов
сегодня, 15:34
Главный тренер «Спартака» Жамнов пропустит матч с «Динамо» по состоянию здоровья
4сегодня, 15:13
Сушинский о том, как игроки в КХЛ отнесутся к женщине-тренеру: «Хрен его знает, такого опыта у меня не было. Любить будут и хорошо относиться»
сегодня, 15:00
Агент Цыплакова об уходе игрока из «Спартака»: «Максим хотел контракт, соответствующий его уровню. Ориентировались на зарплату, которую предложили бы другие клубы»
4сегодня, 14:26