Дорофеев забил 4-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». Форвард «Вегаса» возглавляет гонку снайперов НХЛ

Павел Дорофеев забил 4-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе».

24-летний форвард «Вегаса » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Шаркс» (4:3 ОТ).

В двух матчах в текущем сезоне на счету россиянина 4 шайбы. Он лидирует в гонке снайперов лиги.

Сегодня Дорофеев (18:10, 5:19 – в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. У него 4 броска в створ ворот и 2 мимо.

Дорофеев сделал первый хет-трик сезона НХЛ, забив трижды во 2-м периоде. Форвард «Вегаса» – первая звезда матча с «Лос-Анджелесом»