Мичков без очков в 1-й игре за «Филадельфию» при Токкете: 2 броска, малый штраф на 1-й минуте и 1 потеря за 14:54 против «Флориды» – 8-е время среди форвардов «Флайерс»

Матвей Мичков остался без очков в 1-м матче в новом сезоне НХЛ.

«Филадельфия », проводившая первый матч в НХЛ под руководством Рика Токкета , уступила «Пантерс» (1:2) в регулярном чемпионате.

20-летний форвард (14:54 – восьмое игровое время среди форвардов «Флайерс», 1:03 – в большинстве, 0:23 – в меньшинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.

Он дважды бросил в створ ворот, допустил 1 потерю и получил малый штраф уже на первой минуте игры.