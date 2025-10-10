Мичков без очков в 1-й игре за «Филадельфию» при Токкете: 2 броска, малый штраф на 1-й минуте и 1 потеря за 14:54 против «Флориды» – 8-е время среди форвардов «Флайерс»
Матвей Мичков остался без очков в 1-м матче в новом сезоне НХЛ.
«Филадельфия», проводившая первый матч в НХЛ под руководством Рика Токкета, уступила «Пантерс» (1:2) в регулярном чемпионате.
20-летний форвард (14:54 – восьмое игровое время среди форвардов «Флайерс», 1:03 – в большинстве, 0:23 – в меньшинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.
Он дважды бросил в створ ворот, допустил 1 потерю и получил малый штраф уже на первой минуте игры.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
