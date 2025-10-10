Грицюк дебютировал в НХЛ за «Нью-Джерси» – 0 очков, 0 бросков, 1 хит, 2 потери и «минус 2» за 9:52 против «Каролины»

Арсений Грицюк дебютировал в НХЛ, не набрав очков в матче с «Каролиной».

Форвард «Девилс» принял участие в игре регулярного чемпионата против «Харрикейнс» (3:6).

24-летний нападающий (9:52 – все в равных составах) не отметился результативными действиями и завершил игру с полезностью «минус 2».

Россиянин остался без бросков по воротам (как в створ, так и мимо), применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.

Меньше игрового времени в составе «Нью-Джерси» получил только Евгений Дадонов (9:32, 1:07 – в большинстве).

Сергачев и Грицюк стали лучшими среди россиян по очкам на предсезонке НХЛ. У защитника «Юты» 5 баллов в 3 играх, у форварда «Нью-Джерси» – 5 в 6