Воронков забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом». У форварда «Коламбуса» 2 броска, 2 хита и «+1» за 15:21

Дмитрий Воронков забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом».

Форвард «Коламбуса » стал автором единственного гола своей команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (1:2).

25-летний россиянин (15:21, 0:44 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». В его активе 2 броска в створ (еще 1 – в штангу) и 2 силовых приема.