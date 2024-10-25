Вратарь «Ак Барса» Билялов сделал шатаут, отразив 29 бросков в матче с «Адмиралом»

Вратарь Тимур Билялов помог «Ак Барсу» победить «Адмирал» (2:0).

29-летний голкипер отразил все 29 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ .

Это второй шатаут Тимура Билялова в нынешнем сезоне.