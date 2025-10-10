Коннор сделал хет-трик в матче с «Далласом». Это был первый матч форварда после продления контракта с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов
Кайл Коннор сделал хет-трик в матче с «Далласом».
Форвард «Виннипега» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (4:5).
28-летний американец был признан первой звездой встречи.
Для Коннора это был первый матч после продления контракта с клубом на 8 лет и 96 миллионов долларов (12 млн в год). Договор вступит в силу в сезоне-2026/27.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
