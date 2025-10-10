Кросби вышел на чистое 16-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (626 шайб), обогнав Сакика и Игинлу
Сидни Кросби вышел на чистое 16-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.
38-летний капитан «Питтсбурга» забросил свою первую шайбу в новом сезоне в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:3).
За карьеру в рамках регулярок у канадца стало 626 шайб в 1354 играх при 1689 очках.
Он обошел Джо Сакика (625 голов в 1348 матчах) и Джерома Игинлу (625 в 1554), с которыми ранее делил 16-е место среди лучших голеадоров в истории лиги.
На 15-м месте идет Дэйв Андрейчук (640 в 1639). Рекордом лиги владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 897 в 1492).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
