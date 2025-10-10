  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби вышел на чистое 16-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (626 шайб), обогнав Сакика и Игинлу
3

Кросби вышел на чистое 16-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (626 шайб), обогнав Сакика и Игинлу

Сидни Кросби вышел на чистое 16-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.

38-летний капитан «Питтсбурга» забросил свою первую шайбу в новом сезоне в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:3). 

За карьеру в рамках регулярок у канадца стало 626 шайб в 1354 играх при 1689 очках.

Он обошел Джо Сакика (625 голов в 1348 матчах) и Джерома Игинлу (625 в 1554), с которыми ранее делил 16-е место среди лучших голеадоров в истории лиги. 

На 15-м месте идет Дэйв Андрейчук (640 в 1639). Рекордом лиги владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 897 в 1492). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
logoСидни Кросби
logoПиттсбург
рейтинги
logoДжо Сакик
Дэйв Андрейчук
logoНХЛ
logoДжером Игинла
logoАйлендерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Малкин о 20-м сезоне с Кросби и Летангом в НХЛ: «20 лет пролетели как один день, столько воспоминаний и побед. Может, это мой последний год в «Питтсбурге», кто знает»
3 минуты назад
КХЛ. «Металлург» сыграет с «Торпедо», «Автомобилист» примет «Авангард», «Салават» в гостях у «Спартака», «Динамо» Москва против ЦСКА
3320 минут назад
Кузнецов о том, пожмет ли руку Ротенбергу: «Обязательно. К нему только уважение, он делал много хорошего для СКА. Вешать все неудачи на тренеров, руководство – неправильно»
21 минуту назад
Шестеркин с шатаутом при 37 сэйвах, Пинто с 2+1 и Густавссон с матчем на ноль – звезды дня в НХЛ. Коннор с хет-триком не вошел в список
457 минут назад
Мичков без очков в 1-й игре за «Филадельфию» при Токкете: 2 броска, малый штраф на 1-й минуте и 1 потеря за 14:54 против «Флориды» – 8-е время среди форвардов «Флайерс»
4сегодня, 07:10
Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ – 1351 очко в 1215 играх. Он обогнал Сундина и идет на 5-м месте среди европейцев
16сегодня, 06:46
Дорофеев забил 4-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». Форвард «Вегаса» возглавляет гонку снайперов НХЛ
24сегодня, 05:25Видео
Малкин – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: 0+3, включая пас на победный гол. У 39-летнего форварда «Питтсбурга» 5 очков в 2 играх, он 2-й в гонке бомбардиров НХЛ
47сегодня, 05:15Видео
НХЛ. «Флорида» одолела «Филадельфию», «Тампа» уступила «Оттаве», «Питтсбург» вырвал победу у «Айлендерс», «Миннесота» крупно победила «Сент-Луис»
198сегодня, 04:58
Грицюк дебютировал в НХЛ за «Нью-Джерси» – 0 очков, 0 бросков, 1 хит, 2 потери и «минус 2» за 9:52 против «Каролины»
5сегодня, 04:46
Ко всем новостям
Последние новости
Неделькович пропустил от «Вегаса» в овертайме, неудачно сыграв на выходе к синей линии. На 58:26 Айкел забил вратарю «Сан-Хосе», вбросив шайбу в зону
341 минуту назадВидео
Панарин против «Баффало»: 1-й ассист в сезоне, 2 броска, 4 потери и «+3» за 21:10 при 5:56 в большинстве
сегодня, 07:22
37-летний Тэйвс провел 1-й матч в НХЛ с апреля 2023 года. Экс-капитан «Чикаго» дебютировал за «Виннипег» – 1 бросок за 18:19 против «Далласа» при 46,7% на точке
3сегодня, 06:34
Коннор сделал хет-трик в матче с «Далласом». Это был первый матч форварда после продления контракта с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов
1сегодня, 05:55
Мухамадуллин сделал 2 ассиста в матче с «Вегасом». У защитника «Сан-Хосе» 2 малых штрафа, 1 блок, 1 потеря и «+1» за 12:45
3сегодня, 05:40
Гибсон пропустил 5 шайб от «Монреаля» в дебютном матче за «Детройт» в НХЛ. Вратарь отразил 8 из 13 бросков и был заменен во 2-м периоде
1сегодня, 05:10
Воронков забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом». У форварда «Коламбуса» 2 броска, 2 хита и «+1» за 15:21
1сегодня, 05:00Видео
1-й номер драфта НХЛ-2025 Шефер – самый молодой защитник в истории лиги с очком в дебютном матче. Он обошел Нидермайера, сделав ассист в игре с «Питтсбургом»
сегодня, 03:58
Василевский пропустил 4 шайбы от «Оттавы» в первом матче в новом сезоне НХЛ. Вратарь «Тампы» отразил 29 из 33 бросков
4сегодня, 03:46
«Питтсбург» представил 3-ю форму желтого цвета во время матча с «Айлендерс». Игроки «Пингвинс» вышли на раскатку в черных джерси, а сыграли в новых
2сегодня, 03:22Фото