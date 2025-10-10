Шестеркин с шатаутом при 37 сэйвах, Пинто с 2+1 и Густавссон с матчем на ноль – звезды дня в НХЛ. Коннор с хет-триком не вошел в список

Игорь Шестеркин, Шэйн Пинто и Филип Густавссон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон , сыгравший на ноль против «Сент-Луиса» (5:0) при 26 отраженных бросках.

Вторая звезда – форвард «Оттавы» Шэйн Пинто , набравший 3 (2+1) очка в матче с «Тампой» (5:4).

Первая звезда – вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин , засушивший «Баффало» (4:0) при 37 сэйвах.

Отметим, что второй день подряд в тройку не попал игрок с хет-триком – на этот раз не был включен форвард «Виннипега » Кайл Коннор, забросивший 3 шайбы в матче с «Далласом» (4:5).

