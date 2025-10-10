Гибсон пропустил 5 шайб от «Монреаля» в дебютном матче за «Детройт» в НХЛ. Вратарь отразил 8 из 13 бросков и был заменен во 2-м периоде

Джон Гибсон пропустил 5 шайб от «Монреаля» в дебютном матче за «Детройт» в НХЛ.

32-летний вратарь «Ред Уингс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля » (1:5).

Американец перешел в команду в июне из «Анахайма» в результате обмена .

В первом матче за «Детройт » в лиге Гибсон отразил 8 из 13 бросков (61,5%) и был заменен на Кэма Тэлбота после 5-й шайбы «Канадиенс» на 38-й минуте.

Контракт вратаря с кэпхитом 6,4 миллиона долларов действует до завершения сезона-2026/27.