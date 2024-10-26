Плющев о кричалке в адрес СКА: «Фанаты выражают отношение. Авторитет зарабатывается годами. Команды, которые люди уважают, меньше всего попадают в такие истории»
СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»
– Если честно, я не слышал, что конкретно они кричат. Могу сказать следующее – я часто бывал на матчах московского «Спартака».
У них очень эмоциональные болельщики, но я не слышал, чтобы они переходили какую-то черту вроде нецензурной брани. Да, они выражают свои эмоции, но в рамках правил.
Если они все-таки использовали нецензурные выражения, это один вопрос. Если все было в рамках уголовного и административного права, то ничего не поделаешь. На периферии можно услышать разные возгласы.
Читал, что все возмущены сейчас из-за этой ситуации. Но болельщики везде одни – и спартаковские, и питерские, и омские, и казанские.
Опять же повторюсь: если это было сделано нецензурно, то реакция сто процентов должна быть. На хоккей ходят женщины, дети.
А если это было в рамках, но жестко, то это довольно типичная ситуация для спортивного мероприятия. К СКА у «Спартака» особое отношение.
– Это было цензурно, но обидно?
– Значит так фанаты выражают отношение к питерскому клубу. Насильно мил не будешь, нельзя заставить кого-то любить или не любить.
Авторитет зарабатывается годами. Те команды, которые большинство людей уважает, меньше всего попадают в такие истории и конфликты, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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