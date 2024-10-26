Плющев о кричалке в адрес СКА: «Фанаты выражают отношение. Авторитет зарабатывается годами. Команды, которые люди уважают, меньше всего попадают в такие истории»

Владимир Плющев оценил поведение болельщиков «Спартака».

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»

– Если честно, я не слышал, что конкретно они кричат. Могу сказать следующее – я часто бывал на матчах московского «Спартака».

У них очень эмоциональные болельщики, но я не слышал, чтобы они переходили какую-то черту вроде нецензурной брани. Да, они выражают свои эмоции, но в рамках правил.

Если они все-таки использовали нецензурные выражения, это один вопрос. Если все было в рамках уголовного и административного права, то ничего не поделаешь. На периферии можно услышать разные возгласы.

Читал, что все возмущены сейчас из-за этой ситуации. Но болельщики везде одни – и спартаковские, и питерские, и омские, и казанские.

Опять же повторюсь: если это было сделано нецензурно, то реакция сто процентов должна быть. На хоккей ходят женщины, дети.

А если это было в рамках, но жестко, то это довольно типичная ситуация для спортивного мероприятия. К СКА у «Спартака» особое отношение.

– Это было цензурно, но обидно?

– Значит так фанаты выражают отношение к питерскому клубу. Насильно мил не будешь, нельзя заставить кого-то любить или не любить.

Авторитет зарабатывается годами. Те команды, которые большинство людей уважает, меньше всего попадают в такие истории и конфликты, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.