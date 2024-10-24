Леонтьев о 2:1 с «Сочи»: «Соперник был боевитый, колючий, набравший ход. Тем ценнее победа»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Сочи».

Клуб из Нижнекамска одержал победу со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Важная победа для нашей команды. Соперник был боевитый, колючий, набравший ход и набирающий очки в каждом матче. Тем ценнее победа.

Много сил было потрачено. Неплохой, боевой матч получился. Переведем дух и будем готовиться к следующей игре», – сказал Леонтьев.