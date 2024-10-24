Леонтьев о 2:1 с «Сочи»: «Соперник был боевитый, колючий, набравший ход. Тем ценнее победа»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Сочи».
Клуб из Нижнекамска одержал победу со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Важная победа для нашей команды. Соперник был боевитый, колючий, набравший ход и набирающий очки в каждом матче. Тем ценнее победа.
Много сил было потрачено. Неплохой, боевой матч получился. Переведем дух и будем готовиться к следующей игре», – сказал Леонтьев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
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