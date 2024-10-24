«Нефтехимик» выиграл впервые за 6 матчей – у «Сочи». Команда Леонтьева поднялась на 3-е место в Восточной конференции
«Нефтехимик» прервал серию поражений.
Команда Олега Леонтьева обыграла «Сочи» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
Это первая победа клуба из Нижнекамска за 6 последних игр.
«Нефтехимик» поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции КХЛ, на его счету 21 очко после 20 матчей. 26 октября команда встретится с «Автомобилистом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс”
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