«Нефтехимик» выиграл впервые за 6 матчей – у «Сочи». Команда Леонтьева поднялась на 3-е место в Восточной конференции

«Нефтехимик» прервал серию поражений.

Команда Олега Леонтьева обыграла «Сочи » в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Это первая победа клуба из Нижнекамска за 6 последних игр.

«Нефтехимик » поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции КХЛ, на его счету 21 очко после 20 матчей. 26 октября команда встретится с «Автомобилистом».