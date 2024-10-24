«Сочи» разместил фото своих болельщиков на арене «Нефтехимика». Матч в Нижнекамске пройдет без зрителей
«Сочи» разместил фотографии болельщиков на арене «Нефтехимика».
Сегодня команды проведут матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча пройдет без зрителей – сообщалось, что это связано с саммитом БРИКС в Татарстане.
Перед игрой «леопарды» разместили за скамейкой фотографии своих болельщиков.
Матч «Нефтехимик» – «Сочи» пройдет в Нижнекамске и начнется в 19:30 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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