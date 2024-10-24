«Сочи» разместил фото своих болельщиков на арене «Нефтехимика». Матч в Нижнекамске пройдет без зрителей

«Сочи» разместил фотографии болельщиков на арене «Нефтехимика».

Сегодня команды проведут матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча пройдет без зрителей – сообщалось, что это связано с саммитом БРИКС в Татарстане.

Перед игрой «леопарды» разместили за скамейкой фотографии своих болельщиков.

Матч «Нефтехимик » – «Сочи » пройдет в Нижнекамске и начнется в 19:30 по московскому времени.