Леонтьев об 1:3 от «Торпедо»: «Нам не хватает ребят, которые травмированы, это ключевые игроки. Но тот состав, что есть, проявил бойцовский характер, бились до конца»
Олег Леонтьев высказался после матча против «Торпедо» (1:3).
«Тяжело комментировать, когда такие матчи. Вроде и третий период здорово сыграли, перебросали в три раза. Но результат на табло – 1:3.
Индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам, а нам не хватило реализации. Моменты создавали, но вратарь соперник тащил. Плюс нам не хватает ребят, которые травмированы, это ключевые игроки, которые помогли бы очень сильно.
Но тот состав, что есть, тоже проявил бойцовский характер, бились до конца. Восстанавливаемся, готовимся к следующему матчу», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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