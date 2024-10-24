Максим Рыбин: «СКА должно меньше лихорадить – подбор игроков там сумасшедший. Видно, что у ребят очень высокое индивидуальное мастерство»
Максим Рыбин оценил игру СКА в текущем сезоне.
Команда Романа Ротенберга занимает 2-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 27 очков после 19 матчей.
«Видно, что у ребят очень высокое индивидуальное мастерство. Но СКА должно меньше лихорадить, потому что подбор игроков там сумасшедший.
Так понимаю, что Серебряков сейчас чуть-чуть не подтаскивает. Чуть позже узнаем, правда ли, что его могут обменять. Если обменяют, то он продержится в команде чуть больше года. Значит, ему пришлось тяжеловато в СКА.
И Плешков сейчас очень прилично играет. Исаев, Плешков, Набоков – сейчас очень много приличных молодых вратарей», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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