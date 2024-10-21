Рыбин об «Эдмонтоне»: «Надо подписывать русского вратаря – тогда будет шанс. Серебрякова пусть берут!»

Максим Рыбин предложил «Эдмонтону» подписать российского голкипера.

«Мне не «Эдмонтон » нравится, а отдельно взятые два игрока.

Просто, когда им пророчат первое место с таким вратарем, который постоянно на коленках сидит, это так себе история.

Им надо подписывать русского вратаря, тогда у них действительно будет шанс.

Сейчас наши вратари блестяще играют, поэтому нужно российских вратарей как-нибудь им менять, выменивать, деньги предлагать. Любого русского вратаря, который сейчас играет в НХЛ , любого!

Из КХЛ ? Серебрякова пусть берут! Пока он не играет, а гляди, в «Эдмонтоне» и раскроется», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.