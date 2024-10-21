Рыбин об «Эдмонтоне»: «Надо подписывать русского вратаря – тогда будет шанс. Серебрякова пусть берут!»
Максим Рыбин предложил «Эдмонтону» подписать российского голкипера.
«Мне не «Эдмонтон» нравится, а отдельно взятые два игрока.
Просто, когда им пророчат первое место с таким вратарем, который постоянно на коленках сидит, это так себе история.
Им надо подписывать русского вратаря, тогда у них действительно будет шанс.
Сейчас наши вратари блестяще играют, поэтому нужно российских вратарей как-нибудь им менять, выменивать, деньги предлагать. Любого русского вратаря, который сейчас играет в НХЛ, любого!
Из КХЛ? Серебрякова пусть берут! Пока он не играет, а гляди, в «Эдмонтоне» и раскроется», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: LiveResult.ru
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