Федор Канарейкин: «Решение в «Авангарде» давно назрело – ситуация аховая, ошибок сделана куча. Команда не справляется, надо искать выход»

Федор Канарейкин высказался о возможной замене главного тренера в «Авангарде».

Ранее появилась информация , что Сергея Звягина могут уволить в ближайшее время.

«Думаю, решение в «Авангарде » давно назрело. Ситуация аховая, ошибок сделана куча, внутри клуба происходят перестановки.

Очевидно, что команда на сегодняшний день не справляется с ситуацией, результаты никого не устраивают. И надо искать какой-то выход из этого положения.

Возможный приход Галлана ? Не хотел бы углубляться в эти обсуждения. Ровно отношусь к тому, что «Авангард» может возглавить североамериканец.

Наверняка работа по поиску нового тренера уже ведется. А мы продолжаем следить за развитием событий», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин .

Владимир Крикунов: «Авангард» еще не провалился, у них все нормально. По тактике нужно разобраться, но команда неплохая»