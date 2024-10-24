Федор Канарейкин: «Решение в «Авангарде» давно назрело – ситуация аховая, ошибок сделана куча. Команда не справляется, надо искать выход»
Ранее появилась информация, что Сергея Звягина могут уволить в ближайшее время.
«Думаю, решение в «Авангарде» давно назрело. Ситуация аховая, ошибок сделана куча, внутри клуба происходят перестановки.
Очевидно, что команда на сегодняшний день не справляется с ситуацией, результаты никого не устраивают. И надо искать какой-то выход из этого положения.
Возможный приход Галлана? Не хотел бы углубляться в эти обсуждения. Ровно отношусь к тому, что «Авангард» может возглавить североамериканец.
Наверняка работа по поиску нового тренера уже ведется. А мы продолжаем следить за развитием событий», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Владимир Крикунов: «Авангард» еще не провалился, у них все нормально. По тактике нужно разобраться, но команда неплохая»
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