«Авангард» уволит Звягина в ближайшее время. У команды 12 поражений в 18 матчах и 10-е место на Востоке («СЭ»)

«Авангард» отправит в отставку главного тренера Сергея Звягина.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ». Звягин возглавляет клуб из Омска с апреля 2024 года.

Команда под руководством 53-летнего специалиста занимает десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 13 очками в 18 матчах.

Сегодня «Авангард» проиграл «Трактору » (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – это 4-е поражение в последних пяти играх.

Всего в текущем сезоне омский клуб потерпел 12 поражений и одержал 6 побед.

Следующий матч «Авангард » проведет дома против «Металлурга». Встреча состоится 27 октября.