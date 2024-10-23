«Авангард» уволит Звягина в ближайшее время. У команды 12 поражений в 18 матчах и 10-е место на Востоке («СЭ»)
«Авангард» отправит в отставку главного тренера Сергея Звягина.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Звягин возглавляет клуб из Омска с апреля 2024 года.
Команда под руководством 53-летнего специалиста занимает десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 13 очками в 18 матчах.
Сегодня «Авангард» проиграл «Трактору» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – это 4-е поражение в последних пяти играх.
Всего в текущем сезоне омский клуб потерпел 12 поражений и одержал 6 побед.
Следующий матч «Авангард» проведет дома против «Металлурга». Встреча состоится 27 октября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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