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«Авангард» уволит Звягина в ближайшее время. У команды 12 поражений в 18 матчах и 10-е место на Востоке («СЭ»)

«Авангард» отправит в отставку главного тренера Сергея Звягина.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Звягин возглавляет клуб из Омска с апреля 2024 года.

Команда под руководством 53-летнего специалиста занимает десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 13 очками в 18 матчах.

Сегодня «Авангард» проиграл «Трактору» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – это 4-е поражение в последних пяти играх.

Всего в текущем сезоне омский клуб потерпел 12 поражений и одержал 6 побед. 

Следующий матч «Авангард» проведет дома против «Металлурга». Встреча состоится 27 октября.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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