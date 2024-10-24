Форвард «Авангарда» Вей: «Мы все уверены в Звягине, верим в него. Когда так много поражений, то всем от этого плохо»
Линден Вей выразил уверенность в работе Сергея Звягина в «Авангарде».
Команда находится на десятой позиции в таблице Восточной конференции.
«Авангард» ранее уступил «Трактору» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Мы все уверены в Сергее Звягине и верим в него. Понятно, что когда так много поражений, то всем от этого плохо.
Просто нужно искать выход из сложившейся ситуации», – сказал нападающий «Авангарда» Линден Вей.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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