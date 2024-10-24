Владимир Крикунов: «Авангард» еще не провалился, у них все нормально. По тактике нужно разобраться, но команда неплохая»
Омский клуб занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 13 очков за 18 матчей.
«Авангард» еще не провалился. Он бы провалился, если бы у него состава не было или были какие-то финансовые проблемы. А так у них все нормально, все есть.
Разобраться нужно по тактике немного, они две шайбы одинаковые пропустили в последней игре, которую я смотрел, на контратаках. При Хартли два защитника отступали, и у команды практически не было провалов. У них два защитника откатывались назад, было сложно убежать в контратаку.
Но все же «Авангард» неплохая команда, тройка ударная в звене Буше», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
«Авангард» уволит Звягина в ближайшее время. У команды 12 поражений в 18 матчах и 10-е место на Востоке («СЭ»)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий